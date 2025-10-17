توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومعتدلا ليلا مع فرص للغبار.



وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لـ«كونا» إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي يجلب معه كتلة هوائية حارة وجافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على فترات متفاوتة.



وأوضح العلي أن الطقس نهار اليوم الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 8 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بين 1 و5 أقدام.



وبين أن الطقس ليل الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترا في الساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بين 1 و3 أقدام.



وعن الطقس نهار غد السبت، قال العلي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 37 و39 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.



وبين أن طقس ليل السبت يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و28 كيلومترا في الساعة، أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بين 1 و3 أقدام.