شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية العالمية بما في ذلك التحديات الاقتصادية الراهنة.



كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسية من أبرزها المرونة في ظل حالة عدم اليقين والسياسات والتوترات الإقليمية، الآفاق الاقتصادية للمنطقة، السياسات الاقتصادية: بناء الاحتياطيات وتعزيز الصلابة المالية واغتنام الفرص، وتعميق مشاركة الصندوق في المنطقة.



وفي كلمة مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت إن تراجع التضخم في معظم اقتصادات المنطقة جاء بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة والسياسات النقدية المتحفظة نسبيا، وبناء على ذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المنطقة في عام 2025 إلى 3.2% مقارنة بـ2.6% في مايو، مع توقعاته بارتفاعها إلى 3.7% في عام 2027 واستقرارها على المدى المتوسط، مدعومة بزيادة الطلب المحلي واستمرار الإصلاحات.



كما ركزت مدير عام صندوق النقد الدولي خلال كلمتها على عناصر أساسية متمثلة في إعادة بناء الهوامش المالية والاحتياطيات الخارجية، تعزيز الأطر والسياسات المالية، تسريع الإصلاحات الهيكلية، وشراكة الصندوق مع الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.



من جهة أخرى، طالبت الدول الأعضاء خلال الاجتماع بانضمام دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في صندوق النقد الدولي.



ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن المنعقدة خلال الفترة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025.



.. وبحث تعزيز العلاقة مع المكتب المحلي للبنك الدولي بالكويت



التقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، بحضور مديري القطاعات في مجموعة البنك الدولي.



وتطرق المخيزيم إلى أهمية تعزيز العلاقة مع المكتب المحلي للبنك الدولي في الكويت، بعد أن يتم تعيين المدير الجديد له، على أن يكون له خبرة ومعرفة ومرونة للتعامل مع الجهات المحلية بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة والمرجوة من تواجد المكتب، مطالبا الاجتماع مع المدير الجديد للمكتب في حال تعيينه، وذلك لأهمية تحديد الأولويات المطلوب التعاون فيها مع البنك الدولي.



من جهته، قدم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر للكويت، حيث إنها قد استوفت مؤخرا سداد مساهمتها في الزيادة العامة والاختيارية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يعكس التزام الكويت بتعهداتها الدولية ودعمها لجهود البنك الدولي في تعزيز التنمية المستدامة.



كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دفع مسيرة التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي لا سيما في مجالات التعليم، الصحة، الطاقة والمياه.



حضر اللقاء المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، مدير إدارة الدين العام فيصل المزيني، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي، ومدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران.