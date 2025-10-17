دعت الكويت إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مؤكدة أن التنمية المستدامة والسلام الدائم لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال حماية الإنسان وصون كرامته.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي فيصل الفوزان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «الجرائم ضد الإنسانية».



وقال الفوزان: إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لاتزال تشكل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين إذ تمس جوهر الكرامة الإنسانية وتقوض المبادئ التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة.



وأضاف أن جرائم القتل العمد والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتعذيب وسائر الممارسات اللاإنسانية ضد المدنيين تمثل جميعها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التغاضي عنها.