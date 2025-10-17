

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان بزيارة إلى لواء الشهيد المدرع 35، حيث كان في استقباله آمر القوة البرية العميد الركن حمد أحمد السويدي وعدد من كبار ضباط القوة البرية.



واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز حول المهام والواجبات واطلع على الجاهزية القتالية والميدانية ومستوى التدريب.



عقب ذلك، قام بجولة ميدانية شملت عددا من مرافق اللواء، اطلع خلالها على سير العمل وآلية تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية، كما شاهد تسليح اللواء وما يضمه من منظومات وآليات متطورة، إضافة إلى عرض تدريبي للمشبهات وأجهزة المحاكاة والشاشات التفاعلية التي تستخدم في التدريب الميداني لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية القتالية.