باراثان باسوباثي: إعادة تشغيل الرحلات لحلب محطة مهمة في مسيرتنا

تميم المدني: الخط الجديد يعد جسراً حيوياً يخدم جاليتنا السورية بالكويت



علي إبراهيم



التزاماً بإعادة ربط العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، أعلنت طيران «الجزيرة» أمس استئناف الرحلات المباشرة إلى حلب في سورية، وذلك بواقع رحلتين في الأسبوع، لتكون الوجهة الثانية للشركة في سورية بعد إعادة إطلاق رحلاتها إلى دمشق بنجاح في وقت سابق من هذا العام.



ومتحدثا خلال مؤتمر صحافي أقيم للإعلان عن هذا الخط، قال الرئيس التنفيذي في طيران «الجزيرة» باراثان باسوباثي «إعادة تشغيل رحلاتنا إلى حلب تمثل محطة مهمة في مسيرتنا في طيران «الجزيرة»، حيث نسعى دائما إلى ربط المسافرين في جميع أنحاء المنطقة. نحن فخورون بخدمة المجتمعات التي تسعى لإعادة التواصل مع العائلة والجذور، فيما نسعى كذلك إلى تسليط الضوء على حلب كمدينة غنية بالتاريخ والثقافة والضيافة».



ويأتي تسيير هذا الخط مع فتح تأشيرات الزيارة العائلية في الكويت، ما يوفر خيارا للسفر للراغبين في زيارة ذويهم وتعزيز الروابط مع وطنهم.



من جهته، قال القائم بأعمال السفارة السورية لدى الكويت تميم المدني «سعداء بإطلاق الرحلات بين الكويت وحلب، وهي بادرة جميلة ومهمة جدا قامت بها طيران الجزيرة بعد إعادة تشغيلها خط دمشق. هذا الخط الجديد يعد جسرا حيويا يخدم جاليتنا السورية في الكويت، فيما تكتسب هذه الوجهة أهمية إضافية كون مطار حلب الدولي يخدم ثلاث محافظات رئيسية في شمال سورية هي حلب وإدلب وحماة، ما يجعلها نقطة وصل أساسية لعشرات الآلاف من المسافرين. ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتوسع أكبر يشمل وجهات سورية أخرى مثل اللاذقية ودير الزور بالتزامن مع مرحلة إعادة إعمار سورية وعودتها بإذن الله إلى ازدهارها ومكانتها الرائدة في المنطقة».



وتعد حلب إحدى أقدم المدن، والتي لطالما كانت مأهولة، وتوفر لزوارها تجربة فريدة تمزج ما بين التاريخ والتقاليد والمعالم التاريخية والسحر الثقافي، حيث تبرز بأسواقها القديمة التي يعود تاريخها إلى قرون، والساحات المنحوتة بالحجر، والمقاهي النابضة بالحياة. وتشتهر حلب بلقب عاصمة المطبخ السوري، حيث الأطباق والحلويات اللذيذة مثل الكبة الحلبية.



وتعود الرحلات بين الكويت وحلب بواقع رحلتين في الأسبوع لتوفير خيارات سفر مريحة لزيارة العائلة أو السياحة. وتبدأ أسعار الرحلات من 45 دينارا بالاتجاه الواحد ومن 79 دينارا لرحلات العودة.