صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الخميس، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، مدعوما بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والإغلاق الحكومي في واشنطن، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.



وخلال جلسة التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.81% إلى 4241.47 دولارا للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.44% لتصل إلى 4262.1 دولارا للأونصة.



وانتقد مسؤولون أميركيون توسيع الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة، ووصفوها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، مشيرين إلى إجراءات انتقامية محتملة، في حين فرضت الدولتان رسوم موان متبادلة على سفن بعضهما يوم الثلاثاء.



وقال كايل رودا، كبير المحللين في «أواندا»، إن «تعليق الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد على احتمالات أكبر لخفض أسعار الفائدة مستقبلا يدعم الموقف، في حين أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصفه للأمر بحرب تجارية يعطي زخما قويا للذهب».



وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن لديها إجراءات إضافية يمكنها اتخاذها، بما في ذلك ضوابط التصدير، إذا مضت بكين قدما، وأنها مستعدة أيضا لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، شريطة انضمام الشركاء الأوروبيين.