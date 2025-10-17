قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن أربعة عمال من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، ارتقوا وأصيب 9 آخرون من العاملين والمدنيين، «جراء استهداف إرهابي بعبوة ناسفة لباص مبيت تابع لوزارة الطاقة».



وبينت وزارة الطاقة في بيان لها أمس أن باص مبيت يقل حراس المنشآت النفطية وعددا من العاملين فيها في دير الزور تعرض صباحا لاستهداف أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.



وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن ارتقاء أربعة من الحراس وإصابة 9 آخرين من العاملين والمدنيين.



وأكدت وزارة الطاقة أن «هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل الجهود الرامية إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قطاع الطاقة».



ودانت الوزارة الهجوم الذي وقع قرب بلدة سعلو، في أثناء توجه الحراس إلى مواقع عملهم ضمن المنشآت النفطية التابعة للحكومة، بحسب موقع تلفزيون «سورية».



وشددت وزارة الطاقة على أن هذه الجرائم «لن تزيد العاملين في القطاع النفطي إلا إصرارا على الصمود والعطاء في سبيل أمن الطاقة الوطني وخدمة الوطن»، مشيرة إلى أن عمليات الإنتاج في المنشآت النفطية لم تتوقف وأن جميع الفرق الميدانية تواصل مهامها بشكل طبيعي.