واصل الذهب الصعود إلى مستويات قياسية «الخميس»، مستفيدا من زيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4285 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث التعاملات بعد أن سجل 4291.8 دولارا، خلال تعاملات المساء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الأول 2.3% إلى 4299.3 دولارا، بعدما بلغت 4307.6 دولارات، حتى كتابة هذا التقرير.



وانتقد مسؤولون أميركيون «الأربعاء» توسيع القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، واصفين إياها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم موانئ على سفن كل منهما يوم الثلاثاء الماضي.