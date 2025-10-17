تستعد مدغشقر لتسليم السلطة إلى العقيد ميكايل راندريانيرينا الذي أعلن أمس أن ما حصل في البلاد أخيرا «ليس انقلابا»، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تظاهرات أطاحت بالرئيس أندري راجولينا ودفعته إلى مغادرة البلاد.



في شوارع أنتاناناريفو، عاصمة الجزيرة السياحية الفقيرة في المحيط الهندي، سادت مظاهر الاحتفال، مع تراجع انتشار قوات الجيش، واستئناف الحياة اليومية مسارها الطبيعي، في ظل غياب الحواجز التي نصبت على طرقات المدينة منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر.



من جهته، قال العقيد ميكايل راندريانيرينا (51 عاما) للصحافة إن «الانقلاب هو عندما يدخل جنود إلى القصر الرئاسي مسلحين، ويطلقون النار، ويسيل الدم.. إنه ليس انقلابا».



وسيؤدي راندريانيرينا اليمين الدستورية اليوم «رئيسا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر»، حسبما جاء في مرسوم.



وأضاف العسكري أن موافقة أعلى محكمة في البلاد على تنصيبه رئيسا تؤكد أن توليه السلطة «يتبع الإجراءات القانونية». وتابع أن «مدغشقر لم تختر نظاما عسكريا. الحكومة مدنية، ويتكون المجلس الرئاسي أيضا من أعضاء عسكريين ومدنيين».



وأكدت أوساط الرئيس السابق أندريه راجولينا الذي تم عزله الثلاثاء بتصويت من الجمعية الوطنية لأول مرة أمس الأول، أن الرئيس المخلوع «غادر البلاد» في الفترة من 11 و12 أكتوبر.



وجاء في بيان صادر عن مكتبه وفق وكالة «فرانس برس»، أن «هذا الرحيل جاء بعد تلقيه تهديدات صريحة وخطيرة للغاية لحياة رئيس الدولة».



وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها أندري راجولينا برحيله منذ أن أعلنت إذاعة فرنسا الدولية إجلاءه الأحد في طائرة عسكرية فرنسية. وفي كلمة نشرها الاثنين قال إنه لجأ إلى «مكان آمن»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



ووعد الكولونيل راندريانيرينا بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، مؤكدا أنه يستعد لإطلاق «عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن».