بحثت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان مع وزير الأشغال العامة في مملكة البحرين م.إبراهيم الحواج سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخبرات.



وقالت وزارة الأشغال في بيان صحافي إن الوزير المشعان استقبلت في مبنى الوزارة الوزير الحواج ووكيل وزارة الأشغال العامة البحريني الشيخ مشعل محمد آل خليفة بحضور سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي والوفد المرافق.



وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الأشغال العامة في كلا البلدين، مبينة أن الطرفين تطرقا إلى تعزيز سبل التعاون وتطوير تبادل الخبرات في المواضيع ذات الصلة.