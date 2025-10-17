بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وزير العمل التركي وداد اشكهان، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل، وعودة اللاجئين السوريين.



وجاء لقاء الوزيرين أمس، على هامش المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل، حيث اتفقا على مواصلة التنسيق من خلال لقاءات لاحقة، تمهيدا لدراسة توقيع مذكرات تفاهم تعزز التعاون بين البلدين.



وشاركت سورية ووفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، والذي عقد على مدى يومين في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار «تجارب محلية، إنجازات عالمية، قصص نجاح في العالم الإسلامي».