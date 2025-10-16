في إطار حرص الإدارة العامة للجمارك على تطوير كفاءات موظفيها ورفع مستوى الأداء الوظيفي، تنظم إدارة التطوير الإداري والتدريب ورشة عمل تدريبية بعنوان:



“الدليل الاسترشادي لربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي”، وذلك بمشاركة عدد من الموظفين من مختلف القطاعات الجمركية.

تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بآليات ربط المهام والمسؤوليات الوظيفية بعوامل التقييم السنوي، بما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الأداء، وتحفيز الموظفين على تحقيق أفضل النتائج في أعمالهم اليومية.

وتأتي هذه الورشة استناداً إلى توجيهات ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق الدليل الاسترشادي المعتمد، ضمن خطة الإدارة العامة للجمارك لتطوير بيئة العمل وتنمية القدرات الإشرافية والوظيفية لموظفيها.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك أن مثل هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة العمل الجمركي بكفاءة عالية.