الدوحة - فريد عبدالباقي



في ليلة آسيوية مبهرة جمعت نخبة نجوم كرة القدم ومسؤوليها، توج النجم السعودي ولاعب الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 خلال الحفل الكبير الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء الخميس في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.



ويعد هذا الحدث القاري من أبرز المناسبات الرياضية في آسيا، حيث أقيمت النسخة التاسعة والعشرون من حفل الجوائز للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وسط حضور رسمي رفيع المستوى تقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا» الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية منهم رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف وكبار الشخصيات الرياضية من مختلف دول القارة.



وجاء فوز سالم الدوسري بعد منافسة قوية مع نجم منتخب قطر ونادي السد أكرم عفيف، والنجم الماليزي لنادي جوهور دار التعظيم عارف أيمن، حيث حسم نجم الهلال والمنتخب السعودي اللقب بفضل تألقه اللافت خلال الموسم الكروي 2024-2025، محققاً إنجازات مميزة على المستويين المحلي والقاري.



وبرز الدوسري بشكل استثنائي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، مسهماً في قيادة الهلال إلى الدور نصف النهائي، كما واصل تألقه في كأس العالم للأندية 2025 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، وسجل حضوراً مؤثراً في بلوغ الفريق الدور ربع النهائي، إلى جانب بصماته الواضحة مع المنتخب السعودي في مشواره ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



ويعد هذا التتويج هو الثاني في مسيرة سالم الدوسري بعد فوزه بالجائزة ذاتها عام 2022، ليعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة السعودية والآسيوية في العقد الأخير.



وخلال الحفل أعلن الاتحاد الآسيوي عن الفائزين في بقية الفئات، والتي جاءت على النحو التالي:



فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني «البلاتنيوم»، فيما ذهبت جائزة أفضل اتحاد وطني «الماسية»، إلى الاتحاد التايلندي لكرة القدم، ونال اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني «الذهبية»، وذهبت جائزة أفضل اتحاد وطني «الروبية» إلى اتحاد لاوس لكرة القدم، وجائزة خاصة لأفضل اتحاد وطني إلى اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم، وجائزة أفضل اتحاد إقليمي إلى اتحاد الآسيان لكرة القدم، وحصد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الجائزة التقديرية الذهبية، ونال الاتحاد الماليزي الجائزة التقديرية الفضية، وذهبت الجائزة التقديرية البرونزية إلى الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم، فيما نال مدرب كوريا الشمالية للسيدات تحت 20 سنة ري سونغ هو جائزة أفضل مدرب، ونالت مدربة فريق بام خاتون الإيراني مارزية جعفري جائزة أفضل مدربة.