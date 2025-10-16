حجز الإسباني كارلوس ألكاراز مساء الخميس مقعده في نهائي بطولة «Six Kings Slam 2025»، المنظمة ضمن فعاليات موسم الرياض للمرة الثانية على التوالي، بعدما تفوّق على الأميركي تايلور فريتز بمجموعتين دون رد، بواقع 6ـ4 و6ـ2، في مباراة قدم خلالها أداءً عاليًا عكس جاهزيته للمنافسة على اللقب.وفرض ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا وأحد أبرز وجوه الجيل الجديد في التنس، أسلوبه منذ بداية اللقاء، حيث كسر إرسال فريتز في المجموعة الأولى ليحسمها 6ـ4، ثم واصل تفوقه في المجموعة الثانية معتمدًا على دقته في الضربات الخلفية وسرعته في تبادل الكرات، لينهيها بنتيجة 6ـ2 دون أن يترك لمنافسه أي فرصة للعودة.ويحمل النهائي المنتظر العام الجاري طابعًا خاصًا بالنسبة لألكاراز، الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين مقابل واحدة، ما يجعله أمام فرصة جديدة للظفر بأول ألقابه في البطولة التي تجمع نخبة لاعبي العالم وتحوّل الرياض إلى واحدة من أبرز محطات التنس في الموسم. وينتظر الإسباني هوية خصمه في النهائي، والتي ستُحسم في مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع سينر بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، في لقاء يترقبه عشاق اللعبة حول العالم بعد قليل.