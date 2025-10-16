نجح لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميا في التأهل للمباراة النهائية لبطولة «Six Kings Slam 2025»، المنظمة ضمن فعاليات موسم الرياض، للمرة الثانية على التوالي بعدما تفوّق على النجم المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، بواقع مجموعتين للا شيء 6-4 و 6-2 في مباراة جرت مساء اليوم الخميس ليضرب موعدا في النهائي السبت المقبل مع المصنف الأول عالميا الاسباني ألكاراز الذي تأهل بعد فوزه على الاميركي فريتز.

وقبل هذه المباراة كان سينر يتفوق في المواجهات المباشرة بستة انتصارات مقابل أربعة لديوكوفيتش. وهو الفوز الخامس له على التوالي في البطولة، وسيتنافس مع الكاراز على اللقب و6 ملايين دولار .



ويحمل النهائي المنتظر العام الحالي طابعًا خاصًا بالنسبة لألكاراز، الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين مقابل واحدة، ما يجعله أمام فرصة جديدة للظفر بأول ألقابه في البطولة التي تجمع نخبة لاعبي العالم وتحوّل الرياض إلى واحدة من أبرز محطات التنس في الموسم.