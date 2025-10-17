لم يجد الفلسطينيون العائدون إلى مدينة غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار سوى الركام، واضطر كثير منهم لنصب خيامهم على أنقاض منازلهم المدمرة، في مدينة أخفى القصف الإسرائيلي معالم أجزاء واسعة منها.

وتقول أم رامي لبد (46 عاما) «الحياة صعبة جدا، لا أعرف كم سنصمد، لا يمكنني التوقف عن التفكير»، معربة عن أملها بأن يسمح لسكان القطاع المدمر بإدخال «خيام على الأقل».

عادت أم رامي إلى حي الكرامة في شمال غرب المدينة بعد نزوحها مع العائلة لمنطقة المواصي في جنوب القطاع، بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قبل أيام، بعد حرب دامية استمرت سنتين.

وعلى غرار أم رامي وعائلتها، عاد عشرات الآلاف إلى مناطقهم في الأيام الماضية، إلا أن مظاهر الحياة ما زالت معدومة في هذه المدينة الساحلية المنكوبة التي دمرت بنيتها التحتية بالكامل.

جمعت رامي مع أطفالها ما تبقى من خشب أثاثهم، وبعض الملابس، وأسطوانة لتعبئة الغاز، وما أمكن جمعه بين ركام ما كان في السنوات الماضية بيتها وبيت عائلتها.

وتقول «بقينا نجمع الأغراض حتى حل الظلام، نجمع كل شيء، أي شيء نجده سنستفيد منه، سنبيع ما جمعناه من البلاستيك وسنستخدم الخشب للطبخ أو لعمل مرحاض».

وفي حي النصر المجاور، وجد حسام ماجد منزل عائلته قد سوي بالأرض بعد عودته للمدينة فور إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

ويقول الشاب البالغ 31 عاما «كدت أفقد وعيي حين رأيت البيت، لم يمر شهر على نزوحنا منه للجنوب، كان البيت يضم عشرات النازحين، هربنا حين اقتربت الدبابات».

أصبحت العمارة المكونة من عدة طوابق كومة من الركام، لكن حسام نجح بجمع بعض المقتنيات، من بينها برميل مياه كبير وقطع أثاث.

ويقول «نقوم بحراسة المكان، اللصوص يسرقون كل شيء، وقد ينصب أحدهم خيمة أمام المنزل فلا نتمكن حتى من العيش على ركام منزلنا».

لم تعد كل عائلته من جنوب غزة بعد، بل عاد هو «لتجهيز المكان ونصب خيمة لاستقبالهم»، كما يقول.