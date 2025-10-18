شهدت مدغشقر الجمعة تنصيب العقيد ميكايل راندريانيرينا رئيسا للبلاد بعد أيام من سيطرة عسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس السابق أندريه راجولينا الذي غادر البلاد بعد ثلاثة أسابيع من المظاهرات.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن مراسم التنصيب جرت في مقر المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة أنتاناناريفو بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.



وقال راندريانيرينا في كلمة عقب أدائه اليمين إن ما جرى لا يمكن وصفه بـ «الانقلاب»، مشددا على أن موافقة أعلى هيئة قضائية في البلاد على توليه الرئاسة «تؤكد أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية».



وأضاف راندريانيرينا ان مدغشقر: «لم تختر نظاما عسكريا»، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستكون «مدنية» وأن المجلس الرئاسي سيضم أعضاء من المؤسستين العسكرية والمدنية.



ووعد الرئيس الجديد بإجراء انتخابات عامة خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، معلنا أنه يستعد لإطلاق مشاورات لتعيين رئيس وزراء في أقرب وقت ممكن.



من جهتها، أكدت أوساط الرئيس السابق راجولينا الذي تم عزله بتصويت من الجمعية الوطنية (البرلمان) الثلاثاء الماضي أن الأخير غادر البلاد بين 11 و12 أكتوبر الجاري، حيث أوضح بيان صادر عن مكتبه أن «الرحيل جاء بعد تلقي تهديدات صريحة وخطرة للغاية لحياة رئيس الدولة» من دون تحديد وجهته أو مكان إقامته الحالي.