«الأونروا»: يجب إدخال المساعدات إلى أن يتعافى القطاع الزراعي



أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه من الصليب الأحمر في غزة جثة أحد الأسرى، بعدما سلمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان صحافي مقتضب إن "جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها يوم الجمعة في قطاع غزة" وتم تسليمها مساء إلى الصليب الأحمر، في إطار صفقة التبادل تنفيذا لاتفاق غزة.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول هوية الجثمان أو مكان العثور عليه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "القسام" قبل عملية التسليم عناصر من "الكتائب" يحفرون ليلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع بحثا عن جثث أسرى إسرائيليين.

وأظهر الفيديو جرافات تعمل في موقع مدمر بحضور عناصر من كتائب القسام يرتدون زياً أسود ويحملون أسلحة.

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق إن تأخير تسليم بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين يعود إلى الدمار الواسع الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في غزة، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاق الذي ينص على تسليم جميع الجثامين التي يمكن الوصول إليها، فيما اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية.

وأضافت الحركة في بيان أن «إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، إذ إن بعضها دفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى مازالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها».



وأوضحت حماس أن «جثامين الأسرى التي تمكنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة»، مشيرة إلى أن «استخراج باقي الجثامين يتطلب معدات خاصة لرفع الأنقاض، وهي غير متوافرة حاليا بسبب منع إسرائيل دخولها إلى القطاع».



واتهمت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ «التلاعب بالملف الإنساني» و«عرقلة تنفيذ الاتفاق»، بعد تصريحاته التي هدد فيها بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وشدد البيان على أن «أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو»، مؤكدة أن حماس «ملتزمة بالاتفاق وتحرص على تطبيقه»، رغم ما وصفته بـ «مماطلة الجانب الإسرائيلي».



وفي السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت - نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي- عن أن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمواقع الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة لم تكن دقيقة بنسبة 100%، وأنها كانت عرضة للتغير في أي لحظة، حتى قبل دقائق من تنفيذ الغارات الجوية، مما أدى إلى مقتل بعض الأسرى خلال تلك العمليات.



وأوضح المصدر أن جيش الاحتلال نفذ خلال العامين الماضيين عدة محاولات خاصة داخل القطاع لاسترجاع الأسرى. وفي إحدى العمليات، تسللت وحدة «سييرت متكال» إلى منزل في خان يونس جنوب غزة، لكن مقاتلي حماس استجابوا للهجوم بشكل سريع، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوة الإسرائيلية ومقتل أحد الأسرى، الذي تمكنت حماس من سحب جثته.



إلى ذلك، اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به «ليس من الحضارة في شيء».



بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها.



وأضافت في بيان لها ان العائلات التي كانت تعيش من الأراضي الزراعية بغزة لا تملك الآن دخلا بسبب تدميرها أو تعذر الوصول إليها.



وتابعت، الناس لا يستطيعون شراء الطعام من الأسواق، ويجب إدخال المساعدات إلى أن يتعافى القطاع الزراعي بغزة.



بدوره، طالب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الجمعة بإعادة فتح معبري (بيت حانون) و(زيكيم) لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مؤكدا أن كميات المساعدات التي دخلت القطاع منذ 11 الجاري «لاتزال دون المستوى المطلوب».



وشددت المتحدثة الرسمية باسم البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية عبير عطفة خلال مؤتمر صحافي عقدته في جنيڤ على ضرورة زيادة القدرة التشغيلية لتسريع عمليات فحص وتفريغ شاحنات المساعدات من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح مطالبة بإعادة فتح معبري (بيت حانون) و(زيكيم) لتأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة التي ظلت معزولة لأسابيع طويلة.



وأكدت عطفة وجود معبرين فقط يتم استخدامهما حاليا لإدخال المساعدات هما (كرم أبوسالم) في الجنوب و(كيسوفيم) في وسط القطاع لافتة إلى تمكن القوافل من العبور خلال الأيام الماضية «بأمان ودون خسائر في السلع».



وأضافت ان القطاع لم يستقبل سوى ما يقارب 230 شاحنة محملة بنحو 2800 طن من المواد الغذائية منذ اعلان إيقاف إطلاق النار أي بمعدل يومي يناهز 560 طنا من الأغذية، وذلك في الفترة المتراوحة من 11 إلى 15 الجاري.



جاء ذلك فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بالتدخل وقتل أعضاء حماس بعد نشر ڤيديو يظهر مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بحركة حماس، ينفذون عملية إعدام علنية في غزة بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) «إذا استمر أعضاء حماس في القتل بغزة، هو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، لن يكن أمامنا خيار إلا التدخل وقتلهم».