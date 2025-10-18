المخالفون ستصلهم إشعارات وبعضهم وصلت إليهم



أمير زكي



كشفت الإدارة العامة للمرور عن تحرير 578 مخالفة التخطي الخطأ بكاميرات المراقبة وبدوريات المرور أمس الخميس.



وقال مصدر أمني ل« الأنباء » ان المخالفات تلك مصحوبة بوضع عدم إمكانية الدفع لحجز المركبة لشهرين سيظهر في اشعارات موقع سهل على المخالفين خلال ساعات، وان بعض المخالفين أرسلت لهم إشعارات .



وأكد المصدر ان كاميرات المراقبة العلوية عند التقاطعات تلعب دورا مهما في رصد هذه المخالفات الى جانب الدوريات وكذلك الكاميرات الحديثة التي وضعت على مقربة من التقاطعات .



ودعا المصدر المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقواعد المرور لتجنب التعرض للمخالفة، مؤكدا المضي بحزم في تعقب المخالفين .