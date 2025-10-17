بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين



عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد «لاسيما الوضع بالجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء»، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، إذ غادر الرئيس سلام من دون الإدلاء بتصريح. كما زار سلام عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري.



ونقل زوار رئيس الجمهورية حرصه على إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، والنأي بنفسه تماما عن التعاطي بشؤون المرشحين وحركتهم الانتخابية، وتمسكه بالقيام بدوره الوطني رئيسا للجمهورية وعدم الدخول طرفا بشأن داخلي.



ويبدي الرئيس عون اطمئنانه إلى الموقف الدولي الداعم للبنان، خصوصا الأميركي والفرنسي والمجموعة العربية. وكرر، ردا على مراجعات زواره وقلقهم من احتمال حصول جولة جديدة من الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان، ما سبق أن قاله من استبعاده حصول حرب، وفقا لما لمسه في زيارته الأخيرة إلى نيويورك وتطورات الأوضاع في غزة. وكشف عن السعي لدى أصدقاء لبنان الدوليين والعرب إلى تأمين التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024.



وردد حرصه على التأكيد للمكونات اللبنانية جميعها أن الدولة هي الضمانة والملاذ، وهي تلتزم المساواة بين جميع أبنائها. ونوه بجهود القوى الأمنية وما تبذله من تضحيات، مكررا أن مهمة الجيش وسائر القوى الأمنية حفظ الأمن وتوفيره وتأمين سلامة المواطنين. وكشف عن حصول تقدم كبير في ملف حصر السلاح، مشيرا إلى أن الأمور تسير وفقا لما هو مخطط لها.



ولمس زوار الرئيس مواكبته السلطة التنفيذية، وحرصه على الاطلاع بشكل يومي على مشاكل المواطنين في كل المناطق، خصوصا في الجنوب الذي يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (20 سبتمبر - 27 نوفمبر 2024). ولا يتأخر رئيس الجمهورية في التحرك مع كل اعتداء إسرائيلي، كما حصل ليل الخميس الماضي.



وتناول الرئيس عون الزيارة المرتقبة لبابا الڤاتيكان ليوو الرابع عشر إلى لبنان بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين، وأهميتها كتكريس لبنان واحة سلام وأرض تلاق بين الشعوب. وثمن للبابا إصراره على زيارة لبنان وتأكيده أمام قادة عالميين كبار حضوره إلى لبنان.



في جانب آخر، كشفت معلومات لـ «الأنباء» عن تناغم شديد بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وتأييد الأخير خطوات رئيس الجمهورية والمواقف التي أطلقها بالتزامن مع قمة شرم الشيخ. وسجل في هذا السياق تحرك نائب مقرب من الرئيس عون على خط حارة حريك، علما ان النائب المذكور يحظى بدفع قوي من السفارة الأميركية في عوكر، والذي التقى أخيرا شخصيتين بارزتين في حارة حريك، إحداهما برلمانية والثانية تعنى بشؤون استشارية في الحزب، وناقش معهما ملفات تتعلق بالسلاح وبمواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من عملية السلام.



في شق يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، بات في حكم المؤكد اتمامها وفق القانون النافذ الحالي، من دون استبعاد إلغاء الاقتراع لستة نواب من قبل المغتربين، وترك حرية التصويت للمغتربين في لبنان حصرا. وللغاية، علمت «الأنباء» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقش مع رئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط - الميدل إيست» محمد الحوت في عين التنية الخميس تكثيف عدد الطائرات والرحلات وفتح وجهات جديدة لنقل المغتربين إلى لبنان في فترة الانتخابات. في حين اقترح النائب البروفيسور غسان سكاف على بري في زيارته إياه الخميس أيضا تأجيلا تقنيا للانتخابات لمدة شهر تقريبا، لما بعد انتهاء السنة الدراسية في الخارج، لتمكين المغتربين من الحضور باكرا لتمضية إجازة فصل الصيف وإنعاش الاقتصاد اللبناني.



وقال مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «يتوسع الخلاف بشأن أموال المودعين وعدم الاتفاق على تسوية حول الفجوة المالية تكون مقبولة دوليا وترضي اصحاب الودائع، وقد برز ذلك خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، حيث ان المسؤولين سمعوا أكثر من رأي سواء من وفد الحكومة أو من نواب شاركوا في هذه الاجتماعات بشكل منفصل عن الوفد الرسمي».



وأشار أكثر من مصدر إلى «ان غياب الرؤية الموحدة حول إعادة الإعمار في القرى المهدمة أصبح ورقة جاهزة للاستخدام على أبواب الانتخابات النيابية التي تقترب مع مرور الوقت، على الرغم من القناعة محليا ودوليا بأنه لا اعمار ولا مساعدات لمختلف مرافق الدولة قبل حل قضية نزع السلاح».



في المقابل، يبقى الوضع جنوب الليطاني إشارة إيجابية قوية إلى الخارج، حيث انتشار الجيش هو محور الاهتمام. وقد أشادت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في اجتماعها الاربعاء الماضي بإجراءات الجيش الميدانية. وأشارت المعلومات إلى انه قام بتدمير اكثر من 10 آلاف صاروخ، والتوسع في عمليات الكشف الميداني على المخابئ والانفاق وتعطيلها، اضافة إلى الترحيب بخطة زيادة عديد الجيش جنوب الليطاني للوصول إلى 10 آلاف عنصر مع نهاية السنة الحالية، وهذا الأمر يجعله قادرا على إحكام السيطرة والانتشار الميداني في كل مناطق الجنوب باستثناء المواقع المحتلة من إسرائيل، والتي تبقى عقبه أمام إنجاز ملف الأمن وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الدولية.



في يوميات الجنوب مع الاعتداءات الإسرائيلية، توغلت فجرا قوة إسرائيلية في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية، في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة ببلدة بليدا في قضاء مرجعيون دون وقوع إصابات.



وفي قصر العدل في بيروت انتهت جلسة استجواب هانيبال معمر القذافي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إلى موافقة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة على إخلاء سبيل القذافي ومنعه من السفر بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار. وقال محامو الدفاع عن هانيبال إن «موكلهم لا يملك هذا المبلغ، وهو رقم غير منطقي».