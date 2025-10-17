شاركت الجمهورية العربية السورية بوفد من وزارة الخارجية والمغتربين في أعمال قمة حركة عدم الانحياز لمنتصف المدة، التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، والمخصصة لمناقشة التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية.

ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن الوفد السوري أكد التزام الديبلوماسية السورية الجديدة بمبادئ حركة عدم الانحياز وأهدافها في دعم العدالة والتعاون الدولي، مشددا على النهج المتوازن الذي تنتهجه في علاقاتها الإقليمية والدولية.

ولفت البيان إلى أن دول الحركة جددت خلال الجلسات، ترحيبها بعودة سورية إلى مكانتها الطبيعية داخل المنظومة الدولية، مشيدة بمسار التغيير في سورية القائم على القيادة والملكية الوطنية.

وأكدت دول الحركة على القرارات الدولية ذات الصلة بالجولان السوري المحتل، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مجددة الدعوة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما يصون سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن مشاركة سورية في هذه القمة تأتي في إطار عودتها النشطة إلى الساحة متعددة الأطراف، وحرصها على تعزيز التعاون البناء مع مختلف المنصات والمنظمات الدولية.

وتضم حركة عدم الانحياز 121 دولة، وكانت عقدت مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وأنشئت استنادا لمبادئ باندونغ لعام 1955، التي تؤكد على مبادئ السيادة والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.