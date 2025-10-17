القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضى حازم بدوي عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني «الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection»، التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي القاضي أحمد بنداري أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة جرى تطويرهما وفقا لأعلى المعايير التقنية، لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أي تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار إليهما في موعد أقصاه الخميس 23 الجاري.