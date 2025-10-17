نفت نائبة الرئيس الڤنزويلي ديلسي رودريغيز بشدة صحة تقارير صحافية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

وكانت صحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية قد قالت ان نائبة الرئيس الڤنزويلي وشقيقها خورخي بدآ مفاوضات مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، دون أن تذكر مصادرها.

وكتبت رودريغيز على تطبيق «تلغرام» للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة «هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تضاف إلى مكب النفايات للحرب النفسية ضد الشعب الڤنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروجون إلا للأكاذيب».

وأضافت ان «الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحدة حول إرادة الشعب»، وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو مرفقة بالتعليق الآتي «معا، ومتحدون مع الرئيس مادورو».