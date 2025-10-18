أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد إنهاء الحرب بين اوكرانيا وروسيا، مشددا على أنه سيفعل ذلك.

وقال ترامب خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض : نريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا، و

أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الحرب.

وأضاف: توافقت مع بوتين خلال المكالمة الهاتفية التي أجريتها معه يوم الخميس على اختيار المجر لعقد اجتماع ثنائي بيننا، مشيرا إلى أن "اجتماع بودابست سيكون مع بوتين فقط وسأكون على تواصل مع زيلينسكي".

وتابع: سننهي الحرب في أوكرانيا إذا أبدى الطرفان مرونة، يجب أن نزيل الكراهية المتبادلة بينهما، وقال: إذا أظهر بوتين وزيلينسكي بعضا من الود يمكن إنهاء الحرب.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني : "نحن بحاجة لوقف النار مثلما حدث في الشرق الأوسط".

واكد زيلينسكي أن الرئيس ترامب قادر على وقف إطلاق النار في أوكرانيا مثلما فعل بالشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه بحث مع ترامب الضمانات والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا خلال الحرب.

وتابع: يمكننا إمداد أميركا بآلاف المسيّرات مقابل صواريخ توماهوك.

لكن الرئيس الأميركي رد على ذلك قائلا: أميركا في حاجة لصواريخ توماهوك، مضيفا ان الاتحاد الأوروبي سيتولى إمداد كييف "بما يلزم".

ونوه ترامب إلى أن الولايات المتحدة تنتج بالفعل المسيرات.

من جهة اخرى، قال ترامب:" لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب ولست مهتما بها".

وأشار الرئيس الاميركي إلى أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ قريبا، حيث سيناقشان العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.