رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلبًا إسرائيليًا جديدا لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بحسب ما افادت القناة الـ12 الاسرائيلية.

وكان الطلب الإسرائيلي يدعو أيضا إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة، وهو رفضته المحكمة كذلك.

والمذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر 2024م، تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ويمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية الجديد، انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وكانت المحكمة رفضت طلبا إسرائيليا مماثلا في يوليو الماضي.