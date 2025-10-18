«التوأم الرقمي» هو ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب مجتمعة، حيث يشكل جسرا بين العالمين المادي والرقمي يسمح بفهم أعمق، اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحسين الأداء، حيث ينمو ويتحسن مع الكيان الفعلي طوال دورة حياته.



فقد نجح فريق من علماء جامعة ديوك وجامعة كولومبيا وجامعة نبريخا وشركة «كوجني فيت» في إنشاء إطار جديد للتعامل مع الصحة العقلية والمعرفية عبر ما يعرف بـ «التوائم المعرفية الرقمية»، وهي نسخة رقمية من الشخص يمكنها عبر الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات، مما يساعد على الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها، وفقا لما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية».



وبحسب ما نشر موقع «ساينس أليرت»، يتوقع أن يمتلك كل شخص توأما معرفيا رقميا يمكنه التنبؤ بتطور الذاكرة أو مدى التركيز، واقتراح أنشطة مخصصة لتدريب الدماغ قبل ظهور مشكلات خطيرة.



يكمن مفتاح هذه الثورة في دمج الأجهزة التي نمتلكها بالفعل، مثل الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط ومستشعرات النوم، لتوفير تدفق مستمر من البيانات الحيوية.



ويمكن لبيانات معدل ضربات القلب وجودة النوم ومستوى النشاط والتوتر أن تغذي توأما رقميا يتعلم من هذه الإشارات ويعدل توصياته أو تدريبه المعرفي بما يتناسب مع الحالة الجسدية والعقلية في أي لحظة.



وسيعمل الذكاء الاصطناعي كقائد أوركسترا، ينسق كل هذه البيانات ويدمجها في نظام لا يكتفي بالاستجابة، بل يتنبأ بالاحتياجات أيضا.

التوائم الرقمية مرشحة، لأن تكون من أعظم ثورات الطب وعلوم الإدراك في هذا القرن، وفي غضون سنوات، سيبدو من الطبيعي أن يكون لكل منا توأم معرفي رقمي يرافقنا ويعتني بنا.