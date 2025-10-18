بمبلغ لا يتجاوز 218 دولارا فقط، أي ما يعادل 800 درهم إماراتي، بات من الممكن لأي شخص أن يتزوج في الإمارات العربية المتحدة من خلال إجراء بسيط يتم بالكامل عبر الإنترنت وعبر منصة حكومية، باستخدام الهاتف المحمول فقط، ومن أي مكان في العالم، بحسب تقرير لـ «بي بي سي».



هذه الخدمة الرقمية الجديدة، المتوافرة عبر تطبيق «تم» الحكومي في أبوظبي، لا تقتصر على المواطنين الإماراتيين والمقيمين فقط، بل تشمل أيضا غير المقيمين من أي جنسية، شريطة أن يقوموا بتوكيل محامٍ أو ممثل قانوني داخل الدولة لاستكمال الخطوات الرسمية.



ويمكن للراغبين بالزواج الإلكتروني عبر تطبيق «تم» الحكومي تعبئة النماذج إلكترونيا، ورفع المستندات المطلوبة، وحجز مأذون شرعي أو رسمي ليشرف على المراسم، وتنظيم حفل زفاف افتراضي كامل خلال 24 ساعة فقط، من دون الحاجة إلى أي حضور شخصي.



محمد العسكر، المدير العام لمنصة «تم»، أوضح في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية أن العام 2025 شهد إطلاق أكثر من 200 ميزة جديدة ضمن التحديث الجديد للتطبيق، من أبرزها الخدمة المبتكرة بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي التي تتيح إنجاز إجراءات الزواج بالكامل عبر التطبيق، من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة أو مركز فعلي.



وتتم مراسم الزواج بحضور الشهود والمأذون والزوجين، أو الممثل القانوني عنهما في حال وجودهما خارج الإمارات، عبر جلسة افتراضية يتم خلالها تلاوة العقد واعتماده رسميا. كما تتيح المنصة مشاركة الأقارب والأصدقاء عن بعد، ما يمنح الحدث طابعا اجتماعيا رغم طبيعته الرقمية.



ولزيادة سلاسة الإجراءات، يتيح التطبيق، مقابل رسوم إضافية قدرها 300 درهم، أي نحو 80 دولارا، توثيق العقد تلقائيا عبر وزارة الخارجية الإماراتية، وإرسال نسخة رقمية معتمدة للزوجين مزودة بختم رقمي بدلا عن الأختام الورقية التقليدية.