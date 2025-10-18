لفتت النجمة العالمية بيونسيه الانتباه بإطلالتها ذات الطابع الشرقي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة برفقة زوجها النجم جاي زي.



وخلال جولتهما في العاصمة القطرية، حرص الثنائي على استكشاف الثقافة المحلية والاستمتاع بتجربة فنية وتراثية مميزة.



وخطفت بيونسيه الأنظار بإطلالتها التي جمعت بين الاحترام للثقافة المحلية وتقاليدها مع الأناقة العصرية، إذ ظهرت وهي ترتدي عباءة سوداء طويلة وغطاء رأس أنيقا، أثناء تسوقها في مول بلاس فاندوم، مكملة مظهرها بنظارات شمسية فاخرة ولمساتها المعهودة من الفخامة.



وتأتي زيارة بيونسيه إلى قطر عقب النجاح العالمي لجولتها الموسيقية «كاوبوي كارتر»، التي اختتمت مؤخرا في لاس ڤيغاس، وتتويجها مؤخرا بجائزة غرامي عن ألبوم العام، لتؤكد مجددا أن نجمة البوب لا تسرق الأضواء فقط على المسرح، بل أيضا في كل ظهور أنيق يحمل رسالة احترام وثقافة.



كما زار جاي زي المتحف الوطني القطري، حيث شارك المتحف عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورا له أثناء تجوله بين المعروضات، مرتديا بدلة سوداء أنيقة، معبرا عن إعجابه بالتصميم المعماري المذهل الذي يجسد قصة التراث القطري الغني.