عبدالله التويجري: إنجاز جديد يؤكد نجاح استراتيجيات البنك في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الابتكار المصرفي

التزام «بوبيان» متواصل بالدعم الفعال للمجتمع وهو ما يعكس ريادته على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي

أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، عن اعتزازه بحصول البنك على جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الكويت» و«الأفضل في المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم» خلال الحفل الذي أقامته «غلوبل فاينانس» العالمية بالعاصمة الأميركية واشنطن لعام 2025.



وأضاف أن هذه الجوائز المرموقة تعكس مكانة «بوبيان» كمؤسسة رائدة في الصيرفة الإسلامية وتميزه في تقديم حلول مالية تسهم في نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، إلى جانب دوره الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية بمجال المسؤولية المجتمعية وتطويرها نحو استدامة وأثر أكبر.



وجرى تسلم الجوائز خلال الحفل الذي أقامته «غلوبل فاينانس» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، والتي عقدت مؤخرا بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، ومدير عام تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم.