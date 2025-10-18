تغلب برشلونة على ضيفه جيرونا 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع "البارسا" رصيده إلى 22 نقطة، معتليا قمة ترتيب "الليغا" مؤقتا، فيما بقي جيرونا على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الـ 19.



وقد جاءت المواجهة مثيرة في تفاصيلها، واتجهت إلى التعادل الإيجابي بعدما بادر لاعب برشلونة بيدري بتسجيل هدف السبق لفريقه (13)، ليعادل النتيجة لمصلحة جيرونا أكسيل فيتسل (20)، لكن المدافع رونالد أراوخو تمكن من خطف هدف الفوز لـ "البارسا" في الوقت القاتل (3-90).