

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد إقامة مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي ستقام في العاصمة الأميركية (واشنطن) 5 ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب القطري للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن ضمن رسميا تأهله إلى البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المنتخبات المتأهلة بعزمه تنظيم ندوة وورشة عمل موسعة بالتزامن مع مراسم القرعة، بمشاركة وفود رسمية من الاتحادات الوطنية، وذلك لبحث الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمونديال.



وأوضح «فيفا» في تعميم رسمي أن تفاصيل الجداول الزمنية والتعليمات الخاصة بالحدثين سترسل إلى الاتحادات خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لمشاركة ممثلي المنتخبات في الفعاليات الرسمية التي ستقام في مركز كينيدي الثقافي، أحد أبرز المعالم الفنية في العاصمة الأميركية.



ومن المقرر أن يضم وفد منتخب قطر المشارك في القرعة ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم، يتقدمهم رئيس الاتحاد، والمدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، والمدير الإداري والأمين العام، حيث من المنتظر أن تكون المناسبة فرصة مهمة للوقوف على التفاصيل التنظيمية الخاصة بمشاركة «العنابي» في المونديال.



وكان المنتخب القطري قد نجح في حجز مكانه في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن تصدر المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على الإمارات 2-1 وتعادله سلبيا مع سلطنة عمان.



ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني بقيادة لوبيتيغي في وضع برنامج خاص يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصا بعد صدور تصنيف «فيفا» لأكتوبر 2025 الذي شهد تقدم قطر إلى المركز 52 عالميا والخامس عربيا وآسيويا برصيد 1461.6 نقطة.



وسيصدر التصنيف الدولي المقبل لـ «فيفا» في 21 نوفمبر المقبل، أي قبل أسبوعين من موعد القرعة، ما قد يشهد تغيرات طفيفة في مراكز المنتخبات المشاركة مع انتهاء التصفيات القارية في مختلف القارات.



هذا، ولقت بادرة نجم وقائد منتخب قطر حسن الهيدوس بالتبرع بالمساهمة في بناء مدرسة وصالة رياضية في قطاع غزة، إشادات كبيرة وردود أفعال واسعة، وعلى خطى الهيدوس أعلن حارس مرمى المنتخب القطري محمود أبوندى عن تبرعه بالمشاركة في بناء مستشفى في غزة.