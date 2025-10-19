

القاهرة ـ ناهد إمام



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدتنا في التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن النظم المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على بناء علاقة «ثقة وشراكة ويقين» مع المجتمع الضريبي.



وقال كجوك، في جلسة «التحول الرقمي في إدارة الضرائب» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن تبسيط ورقمنة الإجراءات يسهم في خفض تكاليف الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد، لافتا إلى أهمية التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في تحسين جودة الخدمات الضريبية وحماية حقوق شركائنا.



وأضاف أننا نعمل على بناء كوادر بشرية مؤهلة للعمل على النظم الإلكترونية المتطورة لصالح المجتمع الضريبي، مشيرا إلى خلق مسار قوي للتواصل الفعال والمؤثر مع المجتمع الضريبي لإيضاح الإصلاحات المحفزة.