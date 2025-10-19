

تغلب مان سيتي على ضيفه إيفرتون 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل أهداف «السيتي» مهاجمه النرويجي ارلينغ هالاند (58)، و(63)، ليرفع «السيتيزن» رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي إيفرتون على رصيده السابق 11 نقطة في المركز العاشر.



كما تمكن تشلسي من تحقيق فوز مهم خارج أرضه على حساب مستضيفه نوتنغهام فورست 3-0، وجاءت ثلاثية الفريق اللندني بواسطة جوش أتشيمبونغ (49)، بيدرو نيتو (52)، وريس جيمس (84)، ليرفع «البلوز» رصيده إلى 14 نقطة، متقدما نحو المركز الرابع، بينما بقي فورست عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.



وشهدت المباراة غياب المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا عن مقاعد بدلاء تشلسي، نظرا لطرده في الجولة الماضية، ليتولى ويلي كاباييرو المهمة بدلا منه.



كما شهدت تسجيل أتشيمبونغ أول أهدافه في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك «البلوز» مراهقين اثنين أتشيمبونغ وإستيفاو، سجلا لأول مرة في «البريمييرليغ» بموسم واحد، للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999.



وتعرض مدافع تشلسي مالمو جوستو للطرد (86) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وهذه البطاقة الحمراء الرابعة للاعبي تشلسي في آخر 6 مباريات، حسبما أفادت شبكة «سكواكا».



إلى ذلك، أعلن نادي نوتنغهام فورست عن إقالة مدربه الأسترالي آنجي بوستيكوجلو من منصبه، وذلك عقب الخسارة من تشلسي مباشرة.



وقال نوتنغهام فورست في بيان له عبر موقعه الرسمي، إن إقالة المدرب الأسترالي جاءت بعد سلسلة من النتائج المخيبة والأداء السيئ، ليعلن النادي إعفاء مدرب توتنهام السابق من منصبه.



ورفض النادي في بيانه التعليق على أي شيء في الوقت الحالي، في انتظار ما سيحدث في الفترة المقبلة.



وفي مباريات أخرى، تغلب بيرنلي على ليدز 2-0، وسندرلاند على ولفرهامبتون 2-0، وبرايتون على نيوكاسل يونايتد 2-1، فيما تعادل كريستال بالاس على ملعبه مع ضيفه بورنموث 3-3.



من جهته، يسعى ليفربول حامل اللقب جاهدا لاستعادة بريقه والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة ملعبه «أنفيلد» عندما يستضيف غريمه اللدود مان يونايتد، لكن «الشياطين الحمر» بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم يأملون في انتزاع فوز نادر خارج الديار.



ويدخل فريق ليفربول مواجهته متسلحا بعدم خسارته سوى مباراة يتيمة من أصل 14 خاضها في «البريمييرليغ» أمام يونايتد، رغم المخاوف التي تلاحقه جراء تعرضه أخيرا لثلاث هزائم تواليا في مختلف المسابقات، ما جعله يتخلى عن صدارة الدوري لصالح أرسنال.



وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم حيث فاز في مبارياته الخمس الأولى، وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الـ 21 القياسي في الدوري وفك شراكته مع يونايتد (20 لكل منهما).



وأخفى ليفربول المشكلات الكثيرة التي تعصف به هذا الموسم بأهداف في لحظات حاسمة، إلا أنه مني بثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس 1-2 وغلطة سراي التركي 0-1 في دوري أبطال أوروبا وتشلسي 1-2.



ورغم تقهقره في الترتيب وسوء النتائج، سخر ليفربول من يونايتد على وسائل التواصل هذا الأسبوع، مذكرا إياه بالهزيمة الساحقة 0-7 التي ألحقها به في مارس 2023، حين سجل الهداف المصري محمد صلاح هدفين وقتها.



من ناحيته، عاد يونايتد الذي لم يحقق أي فوز في «أنفيلد» منذ عام 2016، بتعادلين مرضيين في آخر زيارتين له.



ورغم أن يونايتد الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، لن يخيف كثيرا ليفربول، إلا أن فريق «الشياطين الحمر» يراهن على أن تتاح له فرص استغلال ثغرات دفاع الفريق المضيف.



كما يلتقي توتنهام مع أستون فيلا.