

قلب باريس سان جرمان تخلفه 1-3 أمام ضيفه ستراسبورغ مفاجأة الموسم، إلى تعادل 3-3 في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا.



ورفع سان جرمان رصيده إلى 17 نقطة، في حين صعد ستراسبورغ إلى المركز الثاني مؤقتا مع 16 نقطة.



على ملعب «بارك دي برانس»، عاد إلى التشكيلة الأساسية في صفوف فريق العاصمة الفرنسية الجناحان ديزيريه دويه وبرادلي باركولا بعد غياب بداعي الإصابة، لكن الأول شغل مركزا وسط الملعب بسبب الغيابات المؤثرة في هذا الخط لعدم وجود البرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيش والاسباني فابيان رويس، في حين استمر غياب المهاجم عثمان ديمبيلي صاحب الكرة الذهبية لعدم تعافيه من الإصابة.



افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق باركولا (6)، ونجح ستراسبورغ في إدراك التعادل بهف خواكين بانيشيلي (26).



ثم تقدم الضيوف عبر البلجيكي دييغو موريرا (41)، وفي مطلع الشوط الثاني سجل ستراسبورغ هدفه الثالث بواسطة بانيشيلي (49).



وانفرد الأرجنتيني بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف متقدما بفارق هدفين عن مهاجم موناكو الإسباني أنسو فاتي.



وقلص باريس الفارق من ركلة جزاء فانبرى لها البرتغالي غونسالو راموش (58)، وتمكن الشاب سيني مايولو من إدراك التعادل (79).