

تمكن برشلونة من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعدما تمكن من بعد تحقيق فوز قاتل 2-1 على حساب جيرونا في «ديربي كتالونيا»، الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ9 من عمر «الليغا».



افتتح بيدري التسجيل (13)، وعادل أكسيل فيستل النتيجة لصالح جيرونا (20) بهدف من ضربة خلفية عكسية.



وحرم القائم الأيسر جيرونا (25) من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعد التصدي لتصويبة بورتو.



سجل برشلونة هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عبر رونالد أراوخو، ليرفع «البارسا» رصيده إلى 22 نقطة، فيما توقف رصيد جيرونا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



واستعاد إسبانيول توازنه وحقق فوزه الأول بعد 4 مباريات، على حساب مضيفه ريال أوفييدو بهدفين نظيفين سجلهما كيكي غارسيا (70) وبيره ميا (82).



ورفع إسبانيول رصيده إلى 15 نقط، فيما تراجع أوفييدو إلى المركز الثامن عشر بست نقاط.



من جهته، يخوض ريال مدريد دربي أمام مضيفه خيتافي الحادي في سعيه إلى مواصلة صحوته والعودة إلى الصدارة قبل الكلاسيكو في دفعة معنوية إيجابية، حيث يسعى إلى استعادة التوازن من هزيمة قاسية، ويتطلع إلى الكلاسيكو.



ويمني النادي الملكي النفس أيضا بتعافي هدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي من إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد فياريال في الدوري، وتجددت في مباراة منتخب بلاده ضد أذربيجان (3-0) عندما سجل هدفا وصنع آخر في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 وحرمته من خوض المباراة الثانية ضد المضيفة آيسلندا (2-2).



ويلتقي اليوم إلتشي السابع مع أتلتيك بلباو الثامن، وسلتا فيغو السادس عشر مع ريال سوسييداد التاسع عشر قبل الأخير، وليفانتي الثالث عشر مع رايو فايكانو الرابع عشر.



إيطاليا



يلتقي ميلان مع فيورنتينا ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.



يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الصدارة أمام فيورنتينا المتعثر الذي لم يحقق أي فوز في الدوري منذ بداية الموسم.



ويفتقد فيورنتنيا صاحب المركز السابع عشر مع 3 نقاط فقط لأحد أهم عناصره وهو مهاجمه مويس كين بسبب الإصابة.



بدوره، يفتقد ميلان للجناح الأميركي كريستيان بوليسيك والفرنسي أدريان رابيو، حيث يواجه لاعب الوسط خطر الغياب لمدة شهر بسبب إصابة في ربلة الساق.



ويحل يوفنتوس الخامس مع 12 نقطة ضيفا على كومو، آملا في التصالح مع جماهيره بعدما سقط في فخ التعادل في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات.