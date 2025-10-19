

أعلنت HONOR عن الإطلاق المرتقب لهاتف HONOR X9d، أحدث إضافة إلى سلسلة X الشهيرة، والذي يجمع بسلاسة بين متانة رائدة في الصناعة مقاومة للسقوط والماء والحرارة، وبطارية بسعة 8300 مللي أمبير الأكبر في فئته، إلى جانب قدرات تصوير مذهلة.



وكهاتف مقاوم للكسر ومعزز بالـ AI، يظهر هاتف HONOR X9d مقاومة شاملة للسقوط والماء والغبار مع شهادة الأداء الممتاز الثلاثي المقاومة من SGS، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، بالإضافة إلى شهادة الموثوقية الشاملة ذات الخمس نجوم من SGS.



وبفضل بنية مقاومة للسقوط مكونة من 6 طبقات وتقنية HONOR المتقدمة Ultra-Bounce Anti-Drop، يمكنه تحمل السقوط العرضي على أسطح معينة مثل الرخام، كما يستطيع تحمل السقوط على أسطح صعبة مثل الأحجار المرصوفة، الأسفلت، الأرصفة اللمسية، وأكثر من 10 أنواع أخرى من الأرضيات الحجرية.



ومع تزويده بهيكل مقاوم للماء بثلاث طبقات 2.0 يدعم معيار IP69K لأعلى مقاومة للماء والغبار، ما يمكنه من التعامل مع بيئات مائية معقدة والغمر لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر. كما تضمن تقنيات AI Heavy Rain Touch وAI Glove Touch تشغيلا سلسا في المطر أو مع ارتداء القفازات. ويدعم أيضا وضع التصوير تحت الماء على أعماق تصل إلى 6 أمتار. ويتميز هاتف X9d بخاصية الطرد الذكي للأتربة والماء بضغطة واحدة، وهي ميزة مصممة للحفاظ على نظافة جهازك وحمايته. فبمجرد ضغطة واحدة، يقوم الهاتف تلقائيا بطرد الأتربة والماء من مكبرات الصوت، ما يساعد في الحفاظ على جودة الصوت الواضحة وأداء الجهاز على المدى الطويل. هذه الميزة البسيطة والقوية تضمن بقاء جهازك موثوقا وجاهزا للاستخدام حتى في البيئات الصعبة. ويزود الهاتف الجديد ببطارية «سيليكون-كربون» فائقة السعة تبلغ 8300 مللي أمبير، مقدما أكبر سعة متاحة مع خوارزمية لمقاومة التآكل مع مرور الوقت والمطورة ذاتيا، من أجل ضمان متانة فائقة لمدة تصل إلى 6 سنوات، لتوفير مرونة بشكل أكبر، يدعم HONOR X9d الشحن العكسي السلكي بقوة 7.5 واط، ما يسمح له بالعمل كبنك طاقة محمول لأجهزة أخرى عند الحاجة، وسيتمتع المستخدمون بحرية استخدام تصل إلى 3 أيام، مع إمكانية تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 52.5 ساعة، وتشغيل الفيديو لمدة 23.8 ساعة.