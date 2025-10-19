

أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في معرض وظيفتي السنوي للعام الرابع على التوالي، وهو التجمع الأكبر من نوعه الذي يجمع الشركات والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، ضمن إيمانه الكبير بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لها.



وأقيم المعرض على مدار 3 أيام وأتاح الفرصة للتعرف على المهارات والكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات، والتفاعل مع الزوار وتعريفهم على الوظائف المتاحة في السوق المحلي. وقام فريق عمل البنك الأهلي الكويتي بتعريف الخريجين والمشاركين في المعرض على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة لديه، والإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بطبيعة العمل في إداراته المختلفة، وفي القطاع المصرفي بشكل عام.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: سعداء بالمشاركة في معرض وظيفتي نظرا لأهميته الكبيرة في التعريف بآخر التطورات في سوق العمل، ولقدرته على استقطاب عدد كبير من المواهب في فعالياته، مما يتيح لنا التعرف على الإمكانات التي يتمتعون بها وجذبهم للانضمام إلى فريق عملنا في مختلف الإدارات والأقسام.



وأكدت الاربش أن المشاركة في المعرض تعكس دعم البنك الأهلي الكويتي للكوادر الوطنية وتشجيعها على العمل بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا الأمر يعكس التزامه بمساندة جهود الجهات المعنية في توفير فرص مهنية تسهم بتطوير قدرات الخريجين الجدد وصقل مهاراتهم بما يساعدهم على المساهمة في بناء مستقبل دولة الكويت وتحقيق التنمية المنشودة على جميع الصعد. وذكرت أن المشاركة في معارض التوظيف تشكل نقطة الانطلاق للخريجين والشباب من أجل الانطلاق بمسيرتهم المهنية من خلال ربطهم بأصحاب العمل وتعريفهم على القطاعات المختلفة وأبرز الشركات في السوق المحلي، وإتاحة الفرصة للتقديم على الوظائف التي تناسب شهاداتهم وإمكاناتهم الشخصية وترضي طموحاتهم المستقبلية.