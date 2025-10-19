أعرب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة البناءة في صياغة توافق جماعي يؤدي إلى نتيجة واقعية ومتوازنة تعزز فعالية منظومة الأمم المتحدة وتحمي ركائزها الأساسية.



جاءت تصريحات البناي في كلمة ألقاها ـ بالنيابة عن المجموعة الخليجية ـ أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وأكد خلالها أن «الإصلاح الحقيقي يتطلب مراجعة موضوعية تعزز التكامل المؤسسي وتحافظ على التوازن بين ركائز المنظومة الأممية».



وشدد البناي في كلمته على أن مبادرة «الأمم المتحدة 80» فرصة حقيقية لتعزيز هيئات المنظومة وتحسين أدائها لتكون مناسبة للأغراض المرجوة بالإضافة إلى تحقيق تحول نوعي في كفاءة وفاعلية المنظومة الأممية.



كما دعا إلى توجيه الجهود نحو الهدف المشترك وهو تعزيز التعددية مع الاحترام الكامل لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة اعتماد نهج عملي لإعطاء الأولوية لتحقيق التقدم النوعي في العملية المرتقبة وضرورة دراسة أولويات الدول النامية مع تجنب تهميشها أو تقليل تمثيلها الجغرافي ضمن نظام الأمم المتحدة.



وأعرب البناي عن تقدير المجموعة الخليجية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إعداده التقرير المعنون «تحولات جديدة: متحدون من أجل الإنجاز» وهو التقرير الأول ضمن مسار العمل الثالث لمبادرة «الأمم المتحدة 80».



