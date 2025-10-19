أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية استضافة الكويت مؤتمر الهلال الأحمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي 22 أكتوبر الجاري في حدث يمثل خطوة رائدة نحو بناء رؤية خليجية موحدة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإنساني «بما يعزز مكانة الكويت كمنصة رائدة في الابتكار الإنساني والتعاون الخليجي المشترك».



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس لـ «كونا»، إن المؤتمر يعقد تحت شعار «نحو آفاق جديدة في العمل الإنساني والإعلام الإنمائي - استثمار قوة الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 22 حتى 23 أكتوبر الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مشيرا إلى أن الحدث يتزامن مع يوم الهلال الأحمر الخليجي الذي يصادف 23 أكتوبر من كل عام بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول مجلس التعاون وخارجها إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية معنية بالعمل الإنساني.



وأضاف المغامس أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الإنساني والإعلام التنموي، إذ يهدف إلى استكشاف آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج الإنسانية والإغاثية.



وأوضح أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات الرئيسية التي تبحث موضوعات متنوعة من أبرزها الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الإنسانية والتنبؤ المبكر والاستجابة السريعة وتحديات البيانات في العمل الإنساني، علاوة على الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستخدام هذه التقنيات في البيئات الإغاثية. وبين أن الجلسات ستتطرق كذلك إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإغاثي واستعراض تجارب الجمعيات الوطنية الخليجية في هذا المجال، فضلا عن استعراض مبادرات لاستخدام هذه التقنيات في حملات التوعية الصحية والبيئية والاجتماعية. وأفاد بأن المؤتمر سيشهد إطلاق مبادرة رقمية خليجية إلى جانب إقامة ورشة العمل الخليجية لإعداد الكوادر الإعلامية في المجال الإغاثي والإنساني التي تتناول موضوعات الإعلام الإنساني أثناء الأزمات ومهارات التغطية الميدانية واعتبارات السلامة المهنية والأخلاقيات في العمل الإعلامي وجلسة تدريبية حول صناعة المحتوى الإنساني الرقمي والتوثيق المؤثر.