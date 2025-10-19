أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة دعمها المبادرات الرامية إلى استثمار التكنولوجيا من أجل زيادة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف للعامة بسهولة وشفافية ومجانية.



جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي جنى الظفيري مساء الخميس بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (تعزيز وترويج الإطار المتعلق بالمعاهدات الدولية).



وقالت الظفيري إن «عالمنا يعيش اليوم مرحلة من التغير المتسارع في مختلف الميادين القانونية والتقنية، الأمر الذي يحتم علينا مضاعفة الجهود في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأمم».



واستذكرت الظفيري مضامين (إعلان الكويت) الصادر عن الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد فيه القادة أهمية الاستثمار الاستراتيجي في مجالات تقنية المعلومات لاسيما الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.



وأضافت ان الإعلان شدد على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على إعداد الكفاءات الوطنية والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.