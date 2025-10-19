

غادر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس والوفد المرافق له أرض الوطن متوجها إلى جمهورية فرنسا الصديقة، للمشاركة في اجتماع منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP، والذي يعقد برئاسة الجمهورية الفرنسية.



وينعقد اجتماع المنظمة تحت عنوان «تأثير وتحديات الذكاء الاصطناعي على قوات الدرك»، ويتم خلاله استعراض أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في المجالات الأمنية والعسكرية.



يذكر أن الحرس الوطني انضم عام 2019 إلى منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP والتي تضم دولا عربية وأجنبية من جميع أنحاء العالم، بما يعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.