منصور السلطان



تعامل رجال 6 مراكز إطفاء مع 3 حرائق اندلعت في منجرة وخزان مشتقات بترولية وثالث أتى على 7 مركبات، وتوجه فنيون من وحدة التحقيق إلى مناطق الشويخ وجنوب سعد العبدالله وأبوفطيرة لرفع الآثار وإعداد تقارير وتحديد أسبابها.



وقالت قوة الإطفاء إن إطفائيين من مركزي الشويخ الصناعي والشهيد توجهوا صباح أمس إلى منطقة الشويخ الصناعية للتعامل مع حريق تبين انه اندلع داخل منجرة، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.



وذكرت في بيان آخر أن رجال مركزي التحرير والجهراء الحرفي تمكنوا من السيطرة على حريق شب في خزان مشتقات بترولية في مصنع للخرسانة والأسفلت في مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.



على صعيد آخر، تعامل رجال مركزي القرين والمنقف فجر أول من أمس مع حريق أتى على 7 مركبات أمام منزل في منطقة أبوفطيرة، حيث تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.