«أبكي لأنني قد أموت غداً وأضيّع كل هذه السعادة»
سيلينا غوميز، المغنية الأميركية، تبوح بسبب بكائها دموع الفرح خلال حفل زفافها من بني بلانكو.
«فخور بأنني أصبحت أتعلم من ابنتي بدلاً من أن أعلمها»
إيثان هوك، الممثل الأميركي، يعترف بأن ابنته مايا أصبحت قادرة على إسداء نصائح فنية قيمة في الفن له، بعد طول دراستها ورغم قلة خبرتها مقارنة به في مجال الفن. ويضيف: تساعدني في الخروج من عقلية التسعينيات التي تسيطر علي.
«أحب شعري الطويل ولو قصصته فسوف تغضب زوجتي»
جيسون موموا، الممثل الأميركي، يعترف بأنه لا يحب قص شعره، بل يريده أن يزداد طولا، لأنه جزء من شخصيته لدرجة أن زوجته قد تغضب جدا لو قص شعره.