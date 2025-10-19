«فخور بأنني أصبحت أتعلم من ابنتي بدلاً من أن أعلمها»

إيثان هوك، الممثل الأميركي، يعترف بأن ابنته مايا أصبحت قادرة على إسداء نصائح فنية قيمة في الفن له، بعد طول دراستها ورغم قلة خبرتها مقارنة به في مجال الفن. ويضيف: تساعدني في الخروج من عقلية التسعينيات التي تسيطر علي.