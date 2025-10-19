وجّه وكيل النائب العام بإرسال فنيين من «الأدلة الجنائية» لرفع البصمات والآثار التي يمكن أن يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم. وجاءت تلك التعليمات بعد أن تقدم مواطن بصفته الممثل القانوني لإحدى شركات النفط ببلاغ عن سرقة موقع الشركة في بر الروضتين، مشيرا إلى أن المسروقات عبارة عن 7 كيبلات بطول 8 أمتار لكل كيبل.



هذا، وسجلت القضية بعنوان سرقة، وبتصنيف جنايات.



من جهة أخرى، وجه وكيل النائب العام أيضا بندب فنيين إلى منطقة بر المطلاع، وذلك بعد أن تقدم مواطن كمفوض عن وزارة الكهرباء والماء ببلاغ عن رصد خلل في التوصيلات الكهربائية، وبعد إرسال فرق فنية لمعرفة أسباب ذلك تبين تعرض موقع الوزارة في بر المطلاع للسرقة، مشيرا إلى أن المسروقات عبارة عن برج كهربائي مسور، مشيرا إلى أن الجناة تسوروا إلى محيط البرج وسرقوا 415 نسيجا دائريا للسياج بقطر 19 ملم وسرقة 7 زاويا حديد دعم، مقدرا المسروقات بـ 2128 دينارا.