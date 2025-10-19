عبدالله قنيص - أحمد خميس



أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط نحو 5 كيلو غرامات من المواد المخدرة المتنوعة وكمية من الحبوب المهدئة، وذلك عقب ضبط وافدين من الجنسية الآسيوية.



وقالت الوزارة في بيان عنها ان رجال إدارة مباحث محافظة الأحمدي تمكنوا من ضبط آسيويين يقومان بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، في عملية نوعية تعكس جاهزية ويقظة المباحث الجنائية.



وأضافت ان عملية ضبط المهتمين جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى الإدارة تفيد بقيام المتهمين بترويج مواد مخدرة في نطاق محافظة الأحمدي، حيث تم على الفور تشكيل فريق أمني مختص لمتابعة المعلومات والتحقق منها ميدانيا، وبناء على نتائج التحقيق تمت مراقبة تحركات المشتبه بهما ورصد عملياتهما بدقة، ما أسفر عن ضبطهما متلبسين وبحوزتهما كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة.



وذكرت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط (3.658 كيلوغرامات) من مادة الشبو و(557 غراما) من مادة الكيميكال و(363 غراما) من مادة الماريغوانا و(348 غراما) من مادة الهيروين و(14 غراما) من مادة الحشيش و(8150 حبة) من المؤثرات العقلية. وقدرت الوزارة القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (200.000) دينار.



هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.