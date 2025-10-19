الفقعان: التوسع بالدورات مستقبلاً لتشمل تخصصات أخرى تسهم في تطوير أداء الموظفين وتنمي قدراتهم



في إطار مساعيها الدؤوبة لتطوير وتحسين أداء موظفيها، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى دوراتها التدريبية عن الذكاء الاصطناعي، حيث سلطت الدورة الضوء على قطاعات تخص العلاقات العامة والتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: تعد هذه الدورة التدريبية باكورة الدورات التي تم تنظيمها من قبل دائرة مركز التدريب في الخطوط الجوية الكويتية عن الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم التوسع بها في المستقبل لتشمل تخصصات أخرى تسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين أداء الموظفين وتنمي من قدراتهم المهنية والذهنية، فضلا عن فتح آفاق جديدة في ابتكار وخلق الأفكار وذلك بما ينعكس على أداء الشركة بشكل عام.



وأضاف أن هذه الدورة تضمنت استخدام التطبيقات والبرامج المعروفة مثل ChatGPT وMicrosoft 365 Copilot وDeepSeek وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعمل على مساعدة الموظفين في إيجاد الحلول المناسبة بأعمالهم اليومية وفي تنظيم الحملات الإعلانية والإعلامية وغيرها، مشيرا إلى أن استخدام هذه البرامج يحتاج إلى ممارسة وتدريب مكثف للوصول إلى نتائج ممتازة ومثالية، سواء في البحث أو بصنع تحليلات أو متابعة أعمال الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكر الفقعان أن الهدف من هذه الدورة هو رفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم ليتماشى مع التطور التكنولوجي والتقني في علم الذكاء الاصطناعي والخاص بقطاع النقل الجوي، مبينا أن الخطوط الجوية الكويتية تواصل العمل على تثقيف منتسبيها وتأهيلهم بالشكل الأمثل والذي يتناسب مع حجم التطور في المنطقة.



وقال إن هذه الخطوة أتت ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنتهجها الخطوط الجوية الكويتية والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية داخل الشركة، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات التشغيلية والإدارية بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين دقة القرارات المبنية على البيانات والتحليلات الذكية، لافتا إلى أن الخطوط الجوية الكويتية، وفي إطار إيمانها العميق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة للابتكار، وتعزيز قدرات الموظفين للتعامل مع أدوات وتقنيات المستقبل، بما يرسخ ثقافة التعلم المستمر داخل الشركة بشكل عام.



واختتم الفقعان بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الطيران، وخاصة بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتفرعاته في كل المجالات المحيطة به، منوها إلى أن الناقل الوطني يضع دائما ضمن سياساته تطوير منظومة العمل داخل الشركة، سواء باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية أو تأهيل الموظفين للوصول إلى الأهداف المنشودة.