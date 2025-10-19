إبراهيم الذربان: نجاح الاكتتاب يؤكد مكانة الشركة الراسخة وتاريخها العريق ونهجها المؤسسي المتين

طلال البحر: نشكر مساهمينا ومستثمرينا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم للشركة وإستراتيجيتها المستقبلية



أعلنت شركة عقارات الكويت، عن تحقيق إنجاز استثنائي بمسيرتها الممتدة لأكثر من 5 عقود، تمثل في الإغلاق الناجح للاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة، والذي شهد إقبالا قياسيا بتغطية تجاوزت 20.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 159.668.906 سهما، لتسجل بذلك واحدة من أعلى نسب الاكتتاب في السوق الكويتي خلال السنوات الأخيرة، وبقيمة إجمالية بلغت 667.3 مليون دينار.



وكانت الشركة قد طرحت الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 15%، ما يعادل 159.668.906 سهما، بقيمة 200 فلس للسهم الواحد شاملة 100 فلس علاوة إصدار، إضافة إلى 100 فلس للقيمة الاسمية، وبقيمة طرح إجمالي بلغ 31.93 مليون دينار، وانطلقت عملية الاكتتاب يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، واستمرت حتى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.



وأديرت عملية الاكتتاب من قبل مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، بصفتها وكيل الاكتتاب ومدير الإصدار، بينما تولت شركة الكويت للمقاصة مهام خدمات التقاص والتسجيل المركزي للأسهم.



وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة عقارات الكويت لتعزيز مركزها المالي ودعم مشاريعها التطويرية والاستثمارية داخل الكويت وخارجها، ويجسد الإقبال الكبير من المساهمين المحليين والأجانب الثقة الراسخة في مكانة الشركة ودورها الريادي في مجال التطوير العقاري المتكامل والمدار والمستثمر. كما يعكس نجاح الاكتتاب القوي إيمان المستثمرين برؤية الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «إن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب يعكس الثقة العميقة التي يوليها المساهمون والمستثمرون في شركة عقارات الكويت ورؤيتها المستقبلية، ويؤكد مكانتنا المتميزة كشركة تتمتع بتاريخ عريق ونهج مؤسسي متين قائم على الشفافية والاستدامة. إن هذه الثقة الكبيرة من المساهمين والمستثمرين هي شهادة بأننا نسير بثبات في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين، والمضي قدما في التحول الاستراتيجي الذي يهدف إلى استكشاف فرص واعدة والارتقاء بأداء الشركة إلى مستويات جديدة لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع العقاري والانطلاق نحو آفاق أوسع».



وأضاف الذربـــــان: «تشكل هذه الزيادة خطوة استراتيجية نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع، نهدف من خلالها إلى تعزيز قدراتنا الاستثمارية وتنمية محفظتنا العقارية داخل الكويت وخارجها، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا».



من جانبه، أعرب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، عن خالص شكره وامتنانه العميق للمساهمين والمستثمرين على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر للشركة واستراتيجيتها المستقبلية، والتي تجسدت بوضوح في الإقبال اللافت على الاكتتاب بزيادة رأس المال.



وأكد البحر أن هذا النجاح ليس إلا ثمرة لتعاون وثقة مساهمين الشركة الكرام، مشيدا بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. ولفت إلى أن هذه الثقة تمثل حافزا قويا لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة الطموحة، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع أعمالها، إلى جانب التركيز على تنويع محفظتها الاستثمارية وتوسيع قاعدة مشاريعها العقارية بما يتوافق مع متطلبات السوق ورؤية الشركة طويلة المدى.



أبرز نتائج الاكتتاب



٭ 31.93 مليون دينار القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب.



٭ 667.3 مليون دينار بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها.



٭ 3.36 مليارات سهم تم الاكتتاب بها مقابل 159.67 مليون سهم مطروح.



٭ 15% نسبة الزيادة برأس المال من رأس المال المصدر والمدفوع.