في تأكيد جديد على ريادته في تطوير الحلول المصرفية الرقمية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق خدمة «Split Bill»، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» الرائدة في خدمات الدفع الرقمي، كأحدث إضافة نوعية لمنظومة حلول الدفع المتكاملة التي يقدمها لعملاء المصرفية للأعمال والشركات.



ومع هذه الخدمة، يصبح «بوبيان» أول بنك في الكويت يطرح هذه التجربة المتطورة، والتي تتيح تقسيم الفاتورة بين مجموعة من الأفراد بشكل فوري عبر جهاز نقاط البيع (POS)، بحيث يمكن لكل شخص دفع حصته أو نسبته من المبلغ مباشرة باستخدام بطاقته المصرفية (الائتمانية، السحب الآلي، أو المسبقة الدفع)، دون الحاجة إلى جمع المبلغ على بطاقة واحدة أو استخدام الروابط الإلكترونية التقليدية.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان، خالد الشمري «خدمة Split Bill تشكل فصلا جديدا في مسيرة بوبيان نحو ابتكار منتجات وحلول مصرفية تطرح لأول مرة في السوق الكويتي، لتواكب الحياة العصرية وتلبي احتياجات قطاع الأعمال على اختلاف أنشطته. هي ليست مجرد خاصية تقنية، بل ابتكار لمفهوم الدفع الجماعي، ويجعل تجربة الأفراد أكثر سهولة ومرونة، وفي الوقت نفسه يضيف قيمة مباشرة لأصحاب الأنشطة التجارية من خلال دعم كفاءة أعمالهم التشغيلية».



وأضاف «نعتز بالتعاون مع شركة كي نت في تقديم هذه الخدمة، فهذا التعاون يعكس حرصنا المشترك على تطوير قطاع المدفوعات في الكويت، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية المتطورة تدعم الأفراد والشركات، وتتيح المجال أمام إطلاق العديد من الخدمات التي تواكب تطلعات السوق وتلبي احتياجات عملائنا المتجددة وفق أعلى مستويات الأمان والكفاءة».



من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، زيد السعدون «إطلاق خدمة Split Bill يأتي في إطار استراتيجيتنا المتكاملة لدعم نمو قطاع الأعمال وتزويده بحلول مصرفية مبتكرة تعكس فهما لاحتياجات السوق. نحن في بوبيان نضع عملاء المصرفية للأعمال في صميم أولوياتنا، ونؤمن أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه». وأضاف «حرصنا على أن تشمل مزايا الخدمة جميع الأطراف، فهي تدعم أصحاب الأنشطة التجارية من خلال معاملات دقيقة منفصلة تسجل على حدة بأرقام مرجعية واضحة، ما يسهل المطابقة والتسويات اليومية دون الحاجة لأي تجهيزات إضافية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. وفي الوقت نفسه تمنح الأفراد تجربة تغير أسلوب الدفع الجماعي، حيث يمكن لكل شخص معرفة حصته بدقة ودفعها بالطريقة التي تناسبه والحصول على إيصال مستقل يؤكد العملية».