قال سيبان حمو عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الأكراد، وهو عضو اللجنة العسكرية للتفاوض مع الحكومة السورية، إن «قسد» مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، بشرط أن يتم الدمج على «أسس تحترم هوية قسد ونضالها وتضحياتها، وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء» على حد تعبيره».



ووفق لقاء نشره المركز الإعلامي لـ «قسد»، قال حمو إن عملية الاندماج ضرورة لبناء الجيش السوري، وتابع «في الحقيقة، لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركة «قسد»، بهذا الإطار أعلنا استعدادنا للانضمام إلى الجيش الجديد، وهذا هو هدفنا الاستراتيجي».



وأكد أن الدمج الذي تطالب به «قسد» يجب أن يحفظ «هويتها ويحترم نضالها» على حد تعبيره. وتابع: «لسنا نتحدث هنا فقط عن شمال وشرقي سورية، بل عن جميع المكونات السورية التي ينبغي أن تشارك في بناء سورية الجديدة، السنة، الدروز، المسيحيون، الكرد، والعلويون». حمو قال إن الأجواء كانت إجابية خلال الاجتماع الأخير في دمشق، بمشاركة عدد من المسؤولين الأميركيين، موضحا أنه «لم يتم التوصل إلى أي نتائج ملموسة، واقتصرت المخرجات على وعود شفهية وآمال عامة دون اتفاقات واضحة ومكتوبة».



ونفى حمو الاتهامات بتعطيل أو إبطاء عملية الدمج، موجها أصابع الاتهام إلى أطراف أخرى، إذ قال: «لكن هناك بعض الأطراف تحاول تفسير عملية الدمج وفق رؤى ضيقة لا تزال أسيرة ذهنية النظام السابق».