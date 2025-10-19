كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن أن الحكومة تسعى للحصول على مليار دولار من البنك الدولي.



وقال برنية في حسابه على منصة «لينكد إن» انه أجرى حوارا جيدا «مع نائب رئيس البنك الدولي أكيهيكو نيشيو لتمويل التنمية وزملاءه حول مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سورية في الفترة القادمة والشروط المرتبطة بذلك»



وأضاف: هناك وضوح بالخيارات أمامنا نسعى للحصول على نحو مليار دولار على شكل منح للثلاث السنوات القادمة.



وأوضح برنية في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السورية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مشاركة سورية في هذه الاجتماعات تأتي في إطار برنامج حافل من الأنشطة التي تعكس الأهمية المتنامية لموقعها في المحافل الدولية، لافتا إلى أن هذا الزخم يأتي امتدادا لنجاح زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك وما حملته من اهتمام واسع بسورية على المستويين الإقليمي والدولي.



ولفت برنية إلى أن مجموعة التنسيق العربي، التي تضم 10 مؤسسات وصناديق عربية من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي وصندوق قطر وصندوق النقد العربي، كانت فاعلة في العمل التنموي في سورية، مبينا أن هناك رغبة كبيرة من هذه الصناديق في دعم عملية إعادة الإعمار.



وكشف برنية عن اجتماع مرتقب في بداية شهر ديسمبر القادم، تخصصه مجموعة التنسيق العربي لبحث المشاريع التنموية ذات الأولوية في سورية، ولاسيما في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية وبناء القدرات والتدريب، معبرا عن تفاؤله بالدور الكبير الذي ستضطلع به المؤسسات العربية ابتداء من العام القادم.